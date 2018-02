Opiekun dopadł psa na tyłach domu. Zaczął bić go drewnianą deską

Do sieci trafiło wstrząsające nagranie mężczyzny, który dręczy psa swojego przyjaciela. Widać na nim, jak opiekun próbuje "tresować" zwierzę bijąc je kijem od mopa i drewnianą deską.

Całe zajście zostało sfilmowane i a nagranie zamieszczono w sieci. Film szybko trafił w ręce pracowników RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), największej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną zwierząt. Dzięki ich szybkiej reakcji 63-letni Skelson trafił na salę rozpraw, gdzie został skazany na dożywotni zakaz opieki nad zwierzętami. Pies nie odniósł poważnych obrażeń i obecnie znajduje się pod opieką swojego właściciela.