"Operacje non stop". Białoruś leczy rosyjskich żołnierzy

– Gdyby żołnierze zostali sprowadzeni na czas, można by jeszcze uratować im kończyny – mówi informator. Według niego niektórzy z rannych nie byli karmieni nawet pięć dni, przybyli zdezorientowani, nie wiedzieli, gdzie się znajdują i prosili jedynie o telefon do rodziców. – Są to pacjenci urodzeni w 2003 roku, pochodzący z ubogich regionów Rosji. Właściwie to jeszcze dzieci – mówi w rozmowie z DW.