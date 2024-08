"Upokorzenie Putina". Fiński generał analizuje atak Ukraińców

"Rosja przemieszcza wojska w region, ale nie zaprzestała jeszcze ataków na południu. Czas pokaże jak to będzie wyglądać. Zmusza to Rosję do zaangażowania większej siły w ochronę swoich granic, co pochłania jej zasoby. Niektórzy podejrzewają, że celem była elektrownia jądrowa w obwodzie kurskim. To za daleko, a Ukraina raczej nie chce angażować się w niebezpieczny szantaż nuklearny, jak Rosja" - ocenia ekspert.