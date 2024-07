Open'er zbliża się wielkimi krokami. Jaka będzie pogoda na festiwalu?

Open'era nie ominą burze. Prognozy pogody na środę, czwartek i piątek

- Dzień wcześniej, w środę, nad Trójmiastem prognoza pokazuje dość spokojną pogodę. Jeśli opady, to takie "trzy krople" deszczu i tego dnia to by było na tyle - prognozuje Szewczak. Zarówno w środę, jak i w czwartek temperatura ma wynosić ok. 20 stopni Celsjusza.