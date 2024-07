Wiemy, kiedy wróci skwar. "Czeka nas powtórka z niedzieli"

- To środowisko termiczne będzie utrzymywać się w tym tygodniu nad Polską dosyć długo, bo nawet aż do piątku - prognozuje. - Potwierdzają to najnowsze prognozy. Pogoda będzie stabilna. Okolice 20 stopni Celsjusza, maksymalnie do 25 stopni. Tak będzie w całym kraju. Wyrównana temperatura i trochę więcej chmur - podkreśla.