Opady śniegu w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia

Ostrzeżenia wydano dla części województwa śląskiego oraz małopolskiego. Synoptycy ostrzegają też przed oblodzeniem, które pojawi się w większości kraju.

Śnieg może spaść na południu Polski, a na wschodzie śnieg z deszczem. Jak podaje IMGW, w piątek na południu kraju możemy spodziewać się od 0 do 4 st. C. W nocy temperatura spadnie do – 6 st. C. w Krakowie i -7 st. C. w Jeleniej Górze.