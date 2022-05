Oni pójdą w ślady Putina? Alarmująca prognoza

"Należy wzmocnić odstraszanie. W tym względzie niezbędna jest determinacja polityczna. NATO musi być gotowe do działania. Oznacza to, że sojusz nie pozwoli przeciwnikom na podział sojuszników ze względów ekonomicznych (Niemcy), politycznych (Węgry) czy strategicznych (Turcja). Obietnice obrony terytorium sojuszników muszą być poparte siłą uderzeniową i zamiarem jej rozmieszczenia. Oznacza to, że Ukraina musi uzyskać wszystkie dostępne systemy uzbrojenia" – przekonują Hodges i Koster.