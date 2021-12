Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odejdzie z Lewicy? Jasna odpowiedź

Pięcioro posłów i senatorów odeszło we wtorek z klubu Lewicy. Stworzyli własne koło - Polskiej Partii Socjalistycznej. Pojawiły się głosy, że odejść z formacji może być wkrótce więcej. Pytana była o to w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Czy i ona odejdzie z Lewicy i zasili chociażby koło PPS? - Nie, nigdzie się nie wybieram. Jestem i buduję Nową Lewicę jako ugrupowanie, które dziś - w tej trudnej sytuacji pandemicznej, trudnej sytuacji gospodarczej - bierze na siebie odpowiedzialność, której nie chce wziąć rząd - odpowiedziała. - Uważam, że w takim momencie, kiedy każdego dnia ponad pół tysiąca Polek i Polaków traci życie, w którym każdy z nas zastanawia się, ile będzie go kosztował przeciętny dzień funkcjonowania, zajmowanie się własnymi ambicjami politycznymi, własną karierą, skupianie się na sobie, jest po prostu nieprzyzwoite - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.