On też był uchodźcą. Dziś apeluje do polskiego rządu: "Zostawmy politykę"

Apel uchodźcy do rządu

- Ja apeluję do rządu, premiera, osób, które podejmują decyzję: jeżeli nie chcą państwo wpuszczać tych ludzi do Polski, to przynajmniej pozwólcie, żeby ktoś im pomógł. Dał coś do jedzenia i ciepłe ubrania. To nie jest dużo. My mówimy o ludziach teraz. Zostawmy na bok sprawy polityczne, bo to nie są rzeczy związane z polityką. Mówimy o ludziach, którzy potrzebują pomocy. Każdy człowiek zasługuje na lepsze życie. Nie ważne skąd pochodzi. Każdy zasługuje by godnie żyć - dodał Somalijczyk.