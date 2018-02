"On tak nie uważa". K. Morawiecki o słowach syna nt. "żydowskich sprawców"

Ojciec premiera jest przekonany, że gdyby jego syn przemawiał w Monachium po polsku, żadne kontrowersje nie miałyby miejsca. Kornel Morawiecki twierdzi również, że wypowiedzi szefa rządu "zabrakło precyzji".

W wywiadzie na antenie Polsat News Morawiecki senior zdradził, że podczas jednej z rodzinnych rozmów, premier przyznał się do błędu.

- Tak powiedział. Gdyby skończył ten swój wywód na sprawcach ukraińskich, byłoby w porządku. To że dodał: "tak samo jak niemieccy", to był jego błąd. On tak nie uważa, absolutnie tak nie uważa - bronił premiera Kornel Morawiecki, dodając, że jego syn "trochę się przejechał" w tej sytuacji.