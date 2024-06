On jest najbogatszym Polakiem. Miliarder jest bardzo tajemniczy

Najbogatszy Polak. Miliarder jest bardzo tajemniczą osobą

Do wypadku doszło w kwietniu 2008 roku, ale dopiero w 2017 roku do informacji o nim dotarł Money.pl który dowiedział się o tym od świadka. Potwierdził on, że za kierownicą Ferrari F430 siedział Tomasz Biernacki, który po kolizji trafił do szpitala.