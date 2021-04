Panika w Indiach. Najbogatsi uciekają z kraju

"To nie tylko ultrabogaci. Kogokolwiek stać na wynajęcie prywatnego odrzutowca, bierze prywatny odrzutowiec" - powiedział agencji Bloomberg szef firmy wynajmującej samoloty Club One Air.

Coraz więcej krajów zamyka granice dla Hindusów

W niedzielę zrobiły to Zjednoczone Emiraty Arabskie. To tam dotąd najchętniej udawali się obywatele Indii. W niektórych częściach tego kraju Hindusi stanowią już 1/3 ludności.

Koronawirus w Indiach. Astronomiczne ceny

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała w poniedziałek, że wyśle do Indii 2,6 tys. ekspertów. - Sytuacja jest niezwykle poruszająca - mówił szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oprócz personelu do kraju trafią również dostawy sprzętu.