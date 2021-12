Omikron w Skandynawii. Rekordowa liczba zakażeń w Danii i Norwegii

"Niezależnie od niepewności co do zwiększonej zaraźliwości Omikronem, istnieje bardzo wysokie ryzyko rosnącej liczby hospitalizacji" - stwierdził duński ekspert na łamach "The Washington Post". W związku z rosnącą liczbą zakażeń władze ograniczyły funkcjonowanie lokali gastronomicznych do północy, a szkoły zachęcane są do przejścia w zdalny tryb nauki.