Omikron w Polsce. Lekarz o faktycznej liczbie zakażeń

W Polsce potwierdzono już 25 przypadków zakażenia wariantem koronawirusa Omikron - poinformował we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, zaznaczając, że to ten wariant wywoła kolejną falę koronawirusa. - Oficjalnie 25 przypadków, a tak naprawdę mamy na pewno kilka procent zakażeń Omikronem – powiedział w programie "Newsroom" WP dr Michał Sutkowski, szef Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. - Przywołałbym jeszcze jedną statystykę: 549 zgonów, a z tego 75 proc., czyli 410 osób, to niezaszczepieni - dodał lekarz. Wyjaśnił, że wśród umierających są osoby zaszczepione, ale nie trzecią dawką. - Nie jest prawdą, że 21 milionów ludzi jest w pełni bezpiecznych - wskazał rozmówca Mateusza Ratajczaka, dodając, że odpornych na koronawirusa jest w Polsce w tej chwili 13-14 mln osób.