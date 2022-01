"Omikron jak Hannibal Lecter". Lekarz bije na alarm

Jarosław Kaczyński pod koniec ub. roku stwierdził, że gdy spełni się czarny scenariusz związany z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron w Polsce, jest on gotowy "pójść na całość", czyli wprowadzić obowiązek szczepień. Jego słowa komentował w programie "Newsroom" WP dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. - Tak się nie dzieje. Nie dzieje się tak na dobrą sprawę nic. Mówimy o czymś, co ma być, np. ustawa dotycząca sprawdzania przez pracodawcę statutu epidemiologicznego pracowników, od pół roku. I co? I nic. Nie stało się nic - stwierdził. - To jest taki psychothriller medyczno-społeczny, który jest połączeniem polskich dróg, "Dnia świra" i "Milczenia owiec". Patrzę z niepokojem, że ten koronawirus, ten Omikron zza tych krat uśmiecha się do nas jak Hannibal Lecter. I to jest najważniejsza rzecz - kontynuował. - Może ten czarny scenariusz omikronowy się nie spełni. Może. Nikt nie jest tego pewien. Ale przygotowani do walki z nim absolutnie nie jesteśmy. Choć niektórzy politycy, jak chociażby minister zdrowia, starają się, aby było inaczej - podsumował.