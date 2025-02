Olsztynianie zmarzną? MPEC walczy z dłużnikami, drastyczna decyzja

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie zdecydowało, że sięgnie po drastyczne środki w postaci wypowiedzenia umowy, co stanowi dopuszczalną prawnie reakcję na zadłużenie trwające ponad 30 dni. A często opóźnienia w płatnościach są znacznie dłuższe. Konrad Nowak, odnosząc się do tej sytuacji, przyznał, że w tym tygodniu pierwsze wspólnoty zostaną poinformowane o zerwaniu umowy z jednoczesnym wezwaniem do uregulowania wszelkich zaległości. Dodał też, że w przypadku braku reakcji, MPEC zrealizuje swoje groźby, ograniczając temperatury dostarczane do budynków.