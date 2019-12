Olsztyn. Zgwałcił ciężarną urzędniczkę? Wyrok ws. Czesława Małkowskiego odroczony

Sąd Okręgowy w Olsztynie do 13 grudnia odroczył ogłoszenie wyroku w apelacyjnej sprawie byłego prezydenta Olsztyna Czesława Małkowskiego. - Jestem absolutnie niewinny - powiedział Małkowski po wyjściu z sali rozpraw. B. prezydent oskarżony jest o gwałt na podwładnej w ósmym miesiącu ciąży.



B. prezydent Olsztyna Czesław Małkowski oskarżony o gwałt

Czesław Małkowski od początku twierdzi, że jest niewinny. W mediach przyznał się jedynie do romansu z urzędniczką. Ciągnęły się za nim także zarzuty o molestowanie innych współpracownic. Jedna z byłych urzędniczek olsztyńskiego ratusza opowiadała w wywiadzie z "Newsweekiem", jak Małkowski molestował pracownice, jak chwytał je za piersi, za pośladki, przyciskał do ściany. - Wyzywał nas od najgorszych, groził, że zaraz zwolni, to było nie do zniesienia - mówiła kobieta.