Olsztyn. Zaatakował taksówkarza śrubokrętem. Potem ukradł mu auto i portfel

Olsztyńscy policjanci zatrzymali 18-latka z Biskupca podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu zaatakował kierowcę zajmującego się przewozem osób, a potem ukradł mu samochód i portfel. Dojechał do Olsztyna, gdzie został zatrzymany przez policjantów.

Napastnik usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa oraz rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Zarzuty usłyszał także jeden z jego kolegów i pasażerów ukradzionego auta. Miał przy sobie nielegalne substancje, za co grozi mu do trzech lat więzienia.