Olsztyn. Ukrainiec popełnił samobójstwo w szpitalu. Prokuratura prowadzi śledztwo

59-letni Ukrainiec powiesił się w Szpitalu Miejskim w Olsztynie. Lokalne media podały, że obcokrajowiec nie miał ubezpieczenia i bał się deportacji do swojego kraju. Sprawę bada prokuratura.

"Gazeta Olsztyńska" podała, że Ukrainiec trafił do szpitala w dniu, w którym na polu miał zastąpić swojego brata. W wyniku wypadku podczas pracy miał zmiażdżoną miednicę. W placówce spędził kilka dni.

Dramat rozegrał się nad ranem. Ukrainiec powiesił się w sali chorych. W szpitalu zorientował się, że nie ma ubezpieczenia, a konsekwencją tego może być obciążenie pieniężne za leczenie i deportacja do ojczyzny. Prokuratura Rejonowej Olsztyn-Południe również zbada sprawę pod tym kątem.

Śledztwo ws. śmierci Ukraińca

Zarządzona została sekcja zwłok. Wstępne wyniki znane będą we wtorek. Do tej pory przesłuchano personel szpitala. Nikt z pracowników nie wiedział, co mogło być przyczyną targnięcia się na życie Ukraińca. O śmierci mężczyzny poinformowano ambasadę Ukrainy.