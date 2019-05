Olsztyn. Student wypadł z okna. Jest w ciężkim stanie

Trwają juwenalia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jednak nie wszyscy żacy będą je dobrze wspominać. Tegoroczna Kortowiada rozpoczęła się od groźnego incydentu. Z okna olsztyńskiego akademika wypadł 23-letni student.

Do wypadku doszło w czwartek ok. godziny 17. Sprawą zajmuje się już policja. - Mogę potwierdzić, że przez okno korytarza na drugim piętrze jednego z kortowskich akademików wypadł 23-letni mężczyzna. Został on przewieziony w stanie ciężkim do szpitala. Wyjaśniamy okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku - mówi w rozmowie z portalem wyborcza.pl rzecznik olsztyńskiej policji Rafał Prokopczyk.