Olsztyn. 21 hektarów lasu przy lotnisku idzie do wycinki

Naczelny Sąd Administracyjny wydał decyzję. 21 hektarów wokół lotniska na Dajtkach w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie) pójdzie do wycinki. Kończy to kilkuletni spór między między Nadleśnictwem Kudypy a olsztyńskim portem lotniczym.



Nadleśnictwo ogrodziło już ogromny teren, który niebawem zostanie wycięty. Leśnicy zostali zobowiązani do wycinki 4 hektarów młodnika, pozostałe 17 ha najstarszego lasu ma wyciąć aeroklub warmińsko-mazurski - infromuje RMF.

- Wykorzystaliśmy całą ścieżkę prawną, aby nie doszło do wycinki. Zdajemy sobie sprawę, że odbiór społeczny tego będzie negatywny, bo jest to miejsce chętnie wykorzystywane do rekreacji. Przede wszystkim - po wycince nie będziemy mogli posadzić nowego lasu - mówił radiu RMF Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.