Olsztyn. Śmierć motocyklisty, policjant oskarżony

Są nowe informacje w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w kwietniu w Dobrym Mieście. Policjant z Olsztyna, który ścigał uciekającego przed nim motocyklistę, został oskarżony.

Niedopełnienie obowiązków służbowych i spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego - o to oskarżony został policjant z Olsztyna. W kwietniu w trakcie pościgu za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli, miał "nie zachować szczególnej ostrożności i nie utrzymywać odstępu niezbędnego do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu".