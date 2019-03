Olsztyn. Nietypowa interwencja. Nie mogli wyjść z mieszkania, wezwali policję. Byli poszukiwani

Niecodzienna sytuacja w jednym z mieszkań w Olsztynie. Bracia nie mogli z niego wyjść przez zepsutą klamkę w drzwiach, więc wezwali na pomoc służby. Skłamali, że odkręcili kurek od gazu i istnieje ryzyko wybuchu. Finał? Okazało się, że obaj byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 14:00 w mieszkaniu przy ul. Dworcowej. Policjanci otrzymali informację, że dwaj bracia w wieku 29 i 31 lat potrzebują pomocy. Mężczyźni mieli być uwięzieni we własnym mieszkaniu. Nie mogli się z niego wydostać, ponieważ w drzwiach brakowało klamki.

Na miejscu pojawiła się policja, pogotowie gazowe, które odłączyło w całym bloku dopływ gazu, oraz straż pożarna przygotowana do siłowego wejścia do mieszkania. Ostatecznie okazało się, że drzwi do niego otworzyły się bez problemu po naciśnięciu klamki. Brakowało jej jedynie od wewnątrz.

To nie wszystko. Funkcjonariusze sprawdzili przy okazji obu braci w policyjnych systemach. Okazało się, że są poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Jeden z nich do odbycia kary dwóch miesięcy pozbawienia wolności, drugi - w celu doprowadzenia go do olsztyńskiej prokuratury.