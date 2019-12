WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze ryszard kalisz + 3 Andrzej Dudaolga tokarczuktłit Natalia Durman 1 godzinę temu Olga Tokarczuk u Andrzeja Dudy? Jasny komentarz Ryszarda Kalisza Czy Andrzej Duda powinien zaprosić Olgę Tokarczuk do Pałacu Prezydenckiego? - Jasne! To wspaniała kobieta! Ma coś takiego, że pokazuje nam... Rozwiń Czy w takim razie Andrzej Duda żeb … Rozwiń Transkrypcja: Czy w takim razie Andrzej Duda żeby się ogrzać trochę zaprosić Powinien za Tokarczuk Ja nie mówię o tym żeby ogrzać się bo daleki jestem od tego rodzaju Olga Tokarczuk Wspaniała kobieta muszę powiedzieć że czytam i wywiady i Książ Naprawdę z wielkim z wielkim zainteresowaniem Ona ma coś takiego ale jeszcze jedno Od siebie i coś takiego żona Pokazuje Fiat Od innej Takiej strony której nie zauważyliśmy że ta strona istnieje I to jest naprawdę wspaniała kobieta widzi że Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś problem z Olgą Tokarczuk i z noblem więc Wizyta w Pałacu Prezydenckim Miejsce Olgi Tokarczuk We wszystkich Najlepszych pałacach w Polsce I Ikarze i prezydent i premier i wszyscy Powinni ją zapraszać i fetować naprawdę Wspaniała pisarka Wspaniała pisarka Ale Jeż Bardziej jej wspaniałość widać Nie Tylko nagrodzie Nobla tylko po tym jak się wczyta Wiek Czy Zarówno prezes prezydent jaki premier powinni ją do siebie zaprosić Bez dyskusji Ona wyrazi na to Się tam zgodę bo Wszyscy wiemy Olga Tokarczuk ma bardzo wyraziste Ogląd sytuacji politycznej Zaproszenie O najwyższych przedstawicieli państwa dla Olgi Tokarczuk Powinno Czyli co Olga Tokarczuk lepiej nas reprezentuje i nasze interesy niż chociaż Polska Fundacja narodowa która miała dbać o nasz wizerunek za granicą Dzisiaj troszeczkę Praca Niemiecką i angielską szwedzkiego nie znam I muszę powiedzieć że po tym ich wykładzie niezwykle spokojny Noblowski sobotnim Teksty były naprawdę Pełne taki Pełna uznania Dla intelektualizmu Olgi Tokarczuk i panu powiem więcej Tam się zdarzały Analizy Życia intelektualnego w Polsce I takiego Dania naszego sposobu Intelektualnego myślenia Narząd zrozumienia dzisiejszego świata przez całą Europę i cały świat