Olga Semeniuk ministrem? Polityk reaguje na doniesienia

Wiceszefowa resortu rozwoju i technologii Olga Semeniuk jesienią ma zostać ministrem i zastąpić swojego dotychczasowego szefa Waldemara Budę - wynika z informacji "Super Expressu". Te doniesienia w programie "Newsroom WP" skomentowała sama Semeniuk, twierdząc, że "nic jej na ten temat nie wiadomo". - Tego typu doniesień, spekulacji medialnych nie zamierzam komentować - podkreśliła rozmówczyni Patrycjusza Wyżgi. - Sprawuję funkcję wiceministra rozwoju i technologii i tak zostaje - podkreśliła Semeniuk i dodała, że do tej pory nie usłyszała propozycji, aby objąć szefostwo w resorcie. - Ze zdziwieniem czytałam te doniesienia - dodała rozmówczyni WP. Na pytanie, czy przyjęłaby taką propozycję, gdyby się jednak pojawiła, Semeniuk odpowiedziała, że "w polityce stara się kierować zasadą skuteczności i wiarygodności, a nie spekulacji i zastanawiania się, co by było, gdyby".