Olaf Scholz w Pradze. "Putin wykorzysta naszą każdą słabość"

Większościowe głosowanie, dalsze rozszerzenie, nowa polityka handlowa. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przedstawił propozycje reform Unii Europejskiej. Przemawiając na Uniwersytecie Karola w Pradze apelował też o jedność Europejczyków. - Rosja Putina stawia się w nadchodzącym czasie na wrogiej pozycji wobec Unii Europejskiej. Putin będzie wykorzystywał każdą niezgodę między nami, każdą słabość. Naśladują to inni autokraci. Wystarczy pomyśleć o tym, jak w zeszłym roku białoruski dyktator Łukaszenko próbował wywrzeć na nas polityczną presję poprzez cierpienie tysięcy uchodźców i migrantów z Bliskiego Wschodu. Także Chiny i inni wykorzystują naszą słabą stronę, którą odsłaniamy, gdy nie jesteśmy zgodni. Co z tego wynika dla Europy, można podsumować w ten sposób: Musimy zewrzeć szeregi, przezwyciężyć stare konflikty i znaleźć nowe rozwiązania. To brzmi jak coś oczywistego. Ale za tym kryje się mnóstwo pracy - mówił. Materiał Deutsche Welle.