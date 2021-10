Olaf Jansen: mieszkańcy martwią się, czy zdążymy przed zimą przeprowadzić migrantów z namiotów

- Mamy 1600 osób, które są w ośrodku i około 25 000 mieszkańców miasta, więc to nie jest tak duża grupa. Poza tym ci ludzie są tutaj przez krótki czas, przeprowadzamy ich do innych miejsc. Nie słyszymy żadnych negatywnych komentarzy. Czasami pojawiają się krytyczne pytania na przykład o to, czy przed zimą zdążymy przeprowadzić ludzi z namiotów. Eisenhüttenstadt jako ośrodek dla osób starających się o azyl, działa od 1992 roku. Mieszkańcy w pewnym stopniu przyzwyczaili się do tej sytuacji - opowiada o reakcji mieszkańców niemieckiego miasteczka na migrantów Olaf Jansen, dyrektor Centralnego Urzędu ds. Cudzoziemców w Eisenhüttenstadt.