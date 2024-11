Okradali ludzi w Zielonej Górze. Kieszonkowców w końcu nagrała kamera

Oko kamery zawsze czuwa i ostatnio przekonało się o tym dwóch kieszonkowców z Zielonej Góry. Policja udostępniła nagranie z kamery miejskiego autobusu, która uwieczniła moment, jak mężczyźni okradają starszą kobietę. Niczego nieświadoma seniorka po wejściu z przystanku do autobusu stała się ofiarą cwanych przestępców. Gdy jeden z nich wyciągnął rękę do kieszeni kobiety, drugi specjalnie się do niej zbliżył, by odciągnąć uwagę kolegi. Policja jednak nie dała się nabrać i dopadła rabusiów. "Podczas prowadzonych działań okazało się, że ci sami mężczyźni jeszcze tego samego dnia, tylko na innym przystanku, okradli seniora, a kilka tygodni wcześniej w podobny sposób okradli jeszcze inną osobę w Zielonej Górze. Podczas prowadzonych czynności okazało się, że to mieszkańcy województwa dolnośląskiego w wieku 48 i 50 lat, notowani za liczne przestępstwa kradzieży i kradzieży kieszonkowych. Obaj byli poszukiwani przez policjantów ze Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego do prowadzonych w tych jednostkach postępowań w sprawach o kradzieże i włamania. Ponadto śledczy ustalili, że ci sami mężczyźni mogli działać jeszcze na terenie innych województw. Sprawa jest rozwojowa" - przekazała policja.