Około 100 tys. martwych ryb wyrzuconych do morza. Francuskie władze wszczynają śledztwo

100 tys. martwych ryb wyrzuconych do morza. Francuskie władze wszczynają śledztwo

Ryby złowił zarejestrowany na Litwie statek rybacki Margiris. Organizacja Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA), która go reprezentuje, przekazała w oświadczeniu, że ryby wpadły z powrotem do morza z powodu rozerwania sieci. "To niezwykle rzadka sytuacja i w tym przypadku była spowodowana niespodziewanie dużą ilością złowionych ryb" - przekazała PFA.