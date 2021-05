Oklaski na stojąco dla Morawieckiego, Ziobro ze spuszczoną głową

To najprawdopodobniej najważniejsze posiedzenie w tym roku. Parlamentarzyści zagłosują we wtorek w sprawie Funduszu Odbudowy. Głos zabrał m.in. premier Mateusz Morawiecki, który otrzymał oklaski na stojąco. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro nie podzielił entuzjazmu polityków obozu rządzącego. - Dzisiaj, przezwyciężmy te nasze podziały, niech to głosowanie będzie głosowaniem ponad podziałami, ponad podziałami politycznymi, bo nie chodzi o tę, czy inną rację polityczną, czy rację partii politycznej, chodzi o polską rację stanu, zagłosujmy za polską racją stanu - powiedział z mównicy sejmowej premier.

Rozwiń