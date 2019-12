Okładki tygodników. Świąteczne wydania popularnych tytułów

Największe polskie tygodniki trafią do kiosków w poniedziałek. "Do Rzeczy" zapowiada numer wywiadem z kontrowersyjnym hierarchą - abp Markiem Jędraszewskim. Z kolei we "Wprost" czytelnicy poczytają świąteczne rozmowy o Bogu, uczuciach i potrzebie wolności.



Poniedziałkowe okładki tygodników. Świąteczne wydania najnowszych tytułów (Wprost)

We wszystkich tygodnikach znajdziemy dużo tekstów dot. świąt Bożego Narodzenia

"Do Rzeczy" reklamuje swoje wydanie wywiadem z krakowskim metropolitą abp. Markiem Jędraszewskim

We "Wprost" zadebiutuje nowa felietonistka - Kataryna

- Walec rewolucji można zatrzymać w Polsce – zapewnia krakowski metropolita Marek Jędraszewski w rozmowie z Pawłem Lisickim, Maciejem Szymanowskim i Wojciechem Wybranowskim. Duchowny, który podczas kazania z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mówił o "tęczowej zarazie", opowie także o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia.

Ponadto w numerze Piotr Semka podsumuje "największe majstersztyki i wtopy" mijającego roku politycznego. Dla fanów muzyki znajdzie się także prawdziwa gratka - wywiad z Muńkiem Staszczykiem. "Nigdy nie byłem tak szczęśliwy jak teraz" - zapewnia w rozmowie muzyk, wokalista, współzałożyciel i lider T.Love.

Na świąteczną odsłonę zdecydował się także "Wprost". W poniedziałkowym numerze czytelnicy będą mogli przeczytać wywiady z Jerzym Pilchem, Jerzym Stuhrem, Maciejem Musiałem, Magdaleną Adamowicz, Jurkiem Owsiakiem, Robertem Makłowiczem oraz Dorotą Sumińską. Opowiedzą oni o przeżywaniu zbliżających się świąt - m.in. o Bogu, duchowości oraz uczuciach.

W najnowszym wydaniu zadebiutuje także nowa felietonistka - Kataryna. Na łamach "Wprost" opublikuje tekst o "dzieciach gorszego sortu", którego z kolei nie chciał opublikować "Do Rzeczy", tłumacząc go jako "niezgodnego z linią redakcji".

"Ostatnie poczynania szefa NIK wskazują, że konflikt między Marianem Banasiem a PiS może się zamienić w otwartą wojnę. Źle to wróży reelekcji Andrzeja Dudy" - stwierdza w nowym felietonie Jan Śpiewak.

Tygodnik "Sieci" przeprowadził z kolei śledztwo dotyczące przodków Chrystusa Gazeta ujawni mroczne sekrety jakie skrywało ich życie i dlaczego mogą być ważne dla wiary katolickiej.

Dodatkowo w tekście "Święta z prezydentem, ale bez polityki" Milena Kindziuk przybliży tradycje świąteczne w domu rodzinnym Andrzeja Dudy.

- Oczywiście Wigilia, św. Mikołaj, choinka – to wszystko porusza serca i jest ważne. Ale rodzina Dudów celebruje Boże Narodzenie już w czasie przedświątecznego oczekiwania, które rozpoczyna adwent. – Codziennie, z potrzeby serca, uczestniczymy w roratach – przyznaje w rozmowie z "Sieciami" ojciec prezydenta Jan Duda.

