Okładki tygodników. Newsweek o "banksterze Morawieckim", a Karnowski o oszukanych wyborcach Biedronia

"Newsweek" pisze o zawiedzionych frankowiczach, którzy nie doczekali się pomocy ze strony rządu PiS i liczą tylko na wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast tygodnik "Sieci" ubolewa nad wyborcami Roberta Biedronia, których lider Wiosny miał "wykiwać".

Analiza działalności partii Wiosna i jej lidera Roberta Biedronia to okładkowy temat nowego wydania tygodnika "Sieci".

- Zaskakująca postać na okładce i temat ciekawy - jak Biedroń wszystkich wykiwał. Partia okazała się dla lidera Wiosny trampoliną do Brukseli, zyskał lukratywną posadę, a działacze i wyborcy nie kryją z tego powodu złości - zapowiada artykuł publicysta Michał Karnowski. Dodaje, że w tekście pada dużo gorzkich słów na temat Roberta Biedronia ze strony tych, którzy go promowali. Twierdzą oni, że widzieli w nim nadzieję, a odwrócił się od nich.

W najnowszym "Newsweeku" spory artykuł o frankowiczach. Czują się zawiedzeni, bo rząd PiS po cichu przyjął poprawki do ustawy, które mogą ich pozbawić szansy na przewalutowanie kredytów w razie korzystnego wyroku TSUE. Wyrok spodziewany jest latem. Przepis wprowadzony przez rząd jest korzystny dla banków, dlatego autor tekstu zatytułował go "Bankster przeciw frankowiczom".

Tygodnik "Do Rzeczy" pisze z kolei o "kłamstwie klimatycznym" i przekonuje, że lewica uczyniła z walki z globalnym ociepleniem "ideologiczną pałkę". "Człowiek nosi w sobie głód dobra, oddania jakiejś wielkiej sprawie. Tę potrzebę wykorzystują klimatyści. A w tle kręcą się młyny wielkich interesów" czytamy w artykule Rafała Ziemkiewicza.

W nowym numerze także wywiad z Waltem Heyerem, byłym transseksualistą, który pomaga ludziom z zaburzeniami tożsamości płciowej. - Ideologia zmiany płci to zbrodnia - twierdzi Heyer. To komentarz do historii 5-letniej Zosi, która czuje się Bartkiem. Sprawa poruszyła ostatnio internautów i media.