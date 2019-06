Okładki tygodników. Lis o Danucie Holeckiej, a Karnowski o "prowokacji" Sekielskiego

Tomasz Lis zapowiada tekst o Danucie Holeckiej, "pierwszej twarzy TVPiS". Z kolei Michał Karnowski bije na alarm, że film Sekielskiego to "prowokacja opozycji", a reżyser wpisał się nim w "antykościelną retorykę opozycji".

- Ideologia LGBT jest równie obłędna, równie chora i potencjalnie równie zbrodnicza jak bolszewizm i nazizm - pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tygodniku "Do Rzeczy".

"Wściekły atak organizacji LGBT i grzejących się przy nich celebrytów na polską mistrzynię olimpijska, Zofię Klepacką, powinien być dla wszystkich normalnych Polaków sygnałem alarmowym. Wróg u bram – a nawet gorzej, wróg już wdarł się do naszego domu, podstępem, wykorzystując naszą dobroduszność i poczciwość, i buszuje po nim z coraz wyraźniej widocznym zamiarem zamienienia go nam w kacet" - alarmuje autor.

Agnieszka Winnicka wtóruje Rafałowi Ziemkiewiczowi, opisując środowisko filmowe i jego "homopropagandę". Nie ma już praktycznie filmu bez aborcji i małżeństw homoseksualnych - przekonuje autorka.W tym samym numerze aktor Jarosław Jakimowicz zdradza w wywiadzie, że go hejtowano, gdy stanął w obronie Zofii Klepackiej.

"Film jest prowokacją"

W tygodniku "Sieci" przeczytamy, że wokół filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" narasta wiele pytań. Zdaniem dziennikarzy prawicowego pisma, Tomasz Sekielski "dal się wpisać w antykościelną retorykę opozycji". Autorzy artykułu pytają, kto naprawdę sfinansował film, czy przed jesiennym wyborami do Sejmu pojawi się druga część dokumentu i dlaczego Sekielski nie wspomniał o współpracy z SB wymienionych księży.

"Szybko stało się jasne, że podstawowym planem zjednoczonej w ramach Koalicji Europejskiej opozycji na wybory będzie próba złamania relacji Polaków z Kościołem. Chodziło o złamanie więzi duchowej, bo najwyraźniej uznano tam, że Polak przywiązany do Kościoła katolickiego, choćby z sympatią o nim myślący, jest bardziej skłonny do zagłosowania na formację propolską. Dlaczego bracia Sekielscy wzięli udział w tym scenariuszu? Nie tylko ja, ale także moi koledzy redakcyjni, chcieli zapytać o to Tomasza Sekielskiego, ale na nasze prośby o rozmowę nie odpowiedział. Może dlatego, że w tych właśnie dniach ogłosił, że kontynuacja filmu będzie miała premierę w październiku, a więc również przed wyborami. Każdy chłodno myślący człowiek rozumie, że kontekst polityczny będzie dominował, że bolesna sprawa zostanie partyjnie użyta" - pisze Michał Karnowski.