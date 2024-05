"Okazał się moim najlepszym kumplem". Nie każdy jest zdolny do takiego wyznania jak Muniek

Jako osoba wierząca potrzebuje uczestnictwa w religijnych sakramentach. - Przychodzę do kościoła nie dlatego, żeby "zaliczyć" takie obowiązkowe bycie. To moja silna potrzeba. Bóg mnie nigdy nie zawiódł. Śpiewałem kiedyś "tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym". To było o Bogu. Okazał się moim najlepszym kumplem, który mnie nigdy nie rozczarował - mówi artysta.