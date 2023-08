Polska za kilkadziesiąt lat. Przyszłość marzeń według prof. de Barbaro

Bogdan de Barbaro podkreślał, że w mężczyznach jest część kobieca, bardziej lub mniej schowana, zablokowana. Ważne, by mężczyzna miał dostęp do swojej kobiecości, pojmowanej jako wrażliwość, prawo do wzruszenia, prawo do słabości. A jednocześnie istotne, by kobieta miała prawo dostępu do tego, co jest siłą, twardością, mocą - przekonywał gość Patrycjusza Wyżgi.