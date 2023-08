Co z bezpieczeństwem Polski? "Mamy trzech sąsiadów, którzy są w stanie wojny"

- Kryzys graniczny rozpoczął się dwa lata temu incydentami migracyjnymi. Była to część wrogich działań. Do sfałszowanych wyborów na Białorusi sytuacja geopolityczna była inna. Na granicy było spokojnie. To była także zasługa naszego wschodniego sąsiada. Incydenty związane z przekroczeniem były ewenementem - wskazuje ekspertka.