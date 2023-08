Kremlowska propaganda. Ulotka propagowana w Ukrainie ma skłócić Warszawę i Kijów

Opatrzony słowem alert" wpis w mediach społecznościowych to nie jest pierwsze ostrzeżenie, jakie koordynator służb specjalnych przekazuje w publicznej przestrzeni. - Rosjanie w dużej mierze mówią sami do siebie. Ale liczą też na to, że te kłamstwa będą rezonowały w różnego rodzaju prorosyjskich środowiskach w Europie i wprowadzą chaos w relacjach polsko-ukraińskich - tłumaczył Żaryn w Polskim Radiu 24 już w tygodniach po agresji Rosji na Kijów.