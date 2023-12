Ojciec z trójką dzieci na Połoninie Wetlińskiej. GOPR w akcji

"Po przybyciu pozostałych ratowników rozpoczęto ewakuację do dyżurki w schronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego na Połoninie Wetlińskiej w celu ogrzania i doprowadzenia do stanu umożliwiającego dalszą ewakuację. O północy poszkodowani zostali przetransportowani do Wetliny" - przekazało GOPR.W akcji brało udział 13 ratowników.