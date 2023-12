Anomalie pogodowe na Bałkanach. Temperatura spadła o 20 st. C w ciągu doby

Z danych Republikańskiego Instytutu Hydrometeorologicznego (RHMZ) wynika, że na północy Serbii najwyższa temperatura wynosi w niedzielę 2 st. C. W rejonach górskich termometry pokazują 0 st. C. Tymczasem jeszcze w sobotę temperatura w niektórych rejonach wynosiła ok. 24 st. C - najwięcej od 120 lat.