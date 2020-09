Ojciec Tadeusz Rydzyk zaprasza do Torunia. "Nie dajmy się zwieść propagandzie"

"Musi być bardzo pobożny ten wirus, jak powiedział ks. bp pomocniczy ze Lwowa, że jest on akurat w kościele, a nie ma go gdzie indziej" - stwierdza duchowny.

Ojciec Tadeusz Rydzyk: "Neomarksizm panuje na wyższych uczelniach"

"Pamiętajmy, 'kto myśli do przodu na rok sieje zboże, na dziesięć i więcej lat, może na 100 lat sadzi lasy, a daleko w przyszłość kształtuje dzieci i młodzież'. Do jakich szkół idzie wasza młodzież, do jakich uczelni? Czy do tych neomarksistowskich? A neomarksizm panuje na wyższych uczelniach w Polsce" - stwierdza w swoim zaproszeniu o. Tadusz Rydzyk.