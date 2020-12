Ojciec Tadeusz Rydzyk wydał oświadczenie. Publicysta o naciskach

"Uczciwie trzeba przyznać, że to chyba pierwszy raz, gdy udało się go do tego skłonić. To dobry znak" - napisał Terlikowski, załączając pełną treść wtorkowego oświadczenia redemptorysty ws. słów, które padły podczas uroczystości z okazji powstania rozgłośni z Torunia.

Urodziny Radia Maryja. Wystąpienia ojca Tadeusza Rydzyka

O. Rydzyk stwierdził, że filmy dokumentalne o pedofilii w Kościele to "manipulacja oraz oszczerstwo". - To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja. Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, co się dzieje - stwierdził Rydzyk. Słowa duchownego oburzyły wiele środowisk. Wypowiedź księdza Rydzyka ostro skomentował m.in. Jarosław Wałęsa, nazywając duchownego "gnidą". Później przeprosił.