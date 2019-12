Ojciec Tadeusz Rydzyk będzie miał kłopoty? Apel w jego sprawie trafił do arcybiskupa

Petycja "z prośbą o ukrócenie działalności politycznej redemptorysty Tadeusza Rydzyka" trafiła do kanadyjskiego arcybiskupa Richarda Smitha. Przekazał ją Thomas Lukaszuk, kanadyjski polityk o polskich korzeniach. Jego celem jest, by apel trafił do papieża.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

O zarzutach wobec o. Tadeusza Rydzyka ma usłyszeć papież (East News, Fot: Maciej Konieczny/REPORTER)

Od 2018 roku walczy z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, jest przełom w jego działaniach. Były kanadyjski polityk o polskich korzeniach Thomas Lukaszuk o swoich planach mówił w czerwcu w rozmowie z Wirtualną Polską. Teraz, jak donosi Onet, przekazał petycję w sprawie redemptorysty kanadyjskiemu arcybiskupowi.

- Apel z podpisami został złożony na ręce arcybiskupa Richarda Smitha w języku polskim, angielskim, włoskim i hiszpańskim - powiedział Lukaszuk w rozmowie z Onetem. - Otrzymał też elektroniczną kopię petycji, podpisaną przez ponad 128 tys. osób. Petycja już na pewno bezpośrednio lub pośrednio dotrze do papieża. Być może będą też podejmowane kroki, żeby przekazać ją nuncjuszowi Watykanu w Kanadzie. Nie wiem jednak, czy będą potrzebne. Arcybiskup zobowiązał się rozpatrzyć tę sprawę - dodał.

Abp Smith ma pomóc, by apel trafił do papieża. Pod petycją podpisało się ponad 129 tys. osób. Jej autorami są Adam N. i Witek M., którzy poprosili Lukaszuka o pomoc. Powód? Chcieli pozostać anonimowi, bo obawiali się, że sami będą mieć w Polsce problemy. I rzeczywiście - wpłynął na nich donos do prokuratury. - Nasz kanadyjski ambasador jest gwarantem doręczenia petycji niezależnie od wydarzeń w Polsce - mówili w rozmowie z serwisem.

Zobacz też: Tusk o prezydenturze Dudy: to karykatura

"Zwracamy się z prośbą o ukrócenie działalności politycznej redemptorysty Tadeusza Rydzyka i przywrócenie charakteru religijnego jego radiu oraz telewizji. Tadeusz Rydzyk, zakonnik używający katolicyzmu jako narzędzia do zdobywania pieniędzy i władzy jest przykładem patologii występującej w polskim Kościele Katolickim. Tadeusz Rydzyk bierze aktywny udział w polskiej polityce" - brzmi fragment apelu.

W odpowiedzi na niego powstała druga petycja. Jej autorem była ówczesna toruńska posłanka PiS Anna Sobecka. Poparli ją między innymi ówczesna premier Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński, kilkudziesięciu parlamentarzystów i kilku ministrów, np. Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak.

Źródło: Onet