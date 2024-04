Ojciec Rydzyk reaguje na zarzuty. Odpowiedział pytaniem

Rydzyk odpiera zarzuty. "Jeżeli jest jakieś imperium, to duchowe"

Twórca Telewizji Trwam i Radia Maryja przywołał przy tym historie z początków działalności swoich mediów. - Przyszło mi do głowy, gdy zaczynaliśmy Radio: Matko Boża, jeżeli dasz nam częstotliwość, to my ci damy koronę. I ludzie przynosili nam troszeczkę tych obrączek. Jeszcze wyzłocimy monstrancję. I zostało nam parę tych obrączek. Była przerwa w tym przesłuchaniu. Pełno mediów. To było coś niesłychanego - wspominał.