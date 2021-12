Ojciec Romana Giertycha zabrał głos. "Jest niewinny"

Wniosek prokuratury o areszt dla Romana Giertycha skomentował w we wtorek ojciec mecenasa, Maciej Giertych. - Nie mają żadnego pretekstu, żeby go zatrzymać - powiedział "SE". Odniósł się też do kwestii szpiegowania prawnika systemem Pegasus. - To skandal - ocenił.