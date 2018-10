Ojciec próbował oszukać policjantów, by uniknąć kary. Wydała go 4-latka

Zatrzymany do kontroli mężczyzna wmawiał policjantom, że zawrócił w niedozwolonym miejscu, bo spieszy się do przychodni z chorą córką. Policjanci porozmawiali z 4-latką i szybko ustalili, że prawda wygląda nieco inaczej.

Policjanci z Komendy Miejskiej w Rybniku zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu, który zawrócił w niedozwolonym miejscu. Mężczyzna wysiadł z auta i podbiegł do radiowozu. Zaczął tłumaczyć, że musi pilnie zawieźć swoją córkę do przychodni.