Ojciec Gużyński nie oszczędził biskupów po ich słowach o szczepionkach na COVID

Gościem programu "Newsroom" WP w czwartek był o. Paweł Gużyński. Duchowny odniósł się do stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w sprawie szczepionek. Biskupi w wydanym oświadczeniu wspomnieli o "poważnym sprzeciwie moralnym". - AstraZeneca i Johnson&Johnson korzystają z linii komórkowych stworzonych na materiale biologicznym pobranym od abortowanych płodów - zacytował słowa KEP prowadzący Mateusz Ratajczak. - Załóżmy, że ta wiedza jest wiedzą pewną i sprawdzoną (...), to przynajmniej pewien kontekst społeczny powinienem go [bpa Józefa Wróbla - przyp.red.] powstrzymać przed organizacją takiej konferencji prasowej. Można było przewidzieć, że to skomplikuje program szczepień - przyznał dominikanin. Dziennikarz przypomniał, że nawet papież Franciszek mówił o konieczności przyjęcia szczepionki. - I taki głos powinien ze strony KEP dominować. To właśnie powinno być coś, co episkopat robi - przekazał o. Gużyński.

