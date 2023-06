Ojciec Anastazji: "Znalazła się w złym miejscu i zaufała niewłaściwym ludziom"

Anastazja nie żyje. Ojciec zadowolony z działań prokuratury

Mężczyzna odniósł się również do włączenia się w sprawę polskiej prokuratury. "Jestem zadowolony, że polska prokuratura zajęła się tą sprawą. Kwestia wyjaśnienia i ukarania sprawców to jedno, druga sprawa to transport ciała do Polski. To byłby olbrzymi koszt" - powiedział.