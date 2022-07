Ogromny pyton na samochodzie na autostradzie w Chinach

Na samochodzie, który jechał autostradą w południowych Chinach zauważono ogromnego pytona. Wideo nagrane 3 lipca w mieście Yiyang w prowincji Hunan pokazuje ponad trzymetrowego pytona birmańskiego "wysiadającego" z okna samochodu i układającego się na dachu, podczas gdy pojazd poruszał się po autostradzie Changsha-Zhangjiajie. Wielki wąż w końcu spadł na drogę i doznał obrażeń. Pracownicy autostrady uratowali go i zabrali na stację obsługi przed przekazaniem go do wydziału leśnego.

