Ogromny kłopot Ukrainy? "Nie można przyjąć, że Rosjanom zabraknie amunicji"

"To wojna artylerii, a Ukraina ją przegrywa"

O kłopotach ukraińskiej armii mówił jakiś czas temu Wadym Skibicki z Zarządu Głównego Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR). – Strona ukraińska zużywa 5-6 tys. pocisków artyleryjskich dziennie, a jej zapasy są praktycznie na wyczerpaniu. Przewaga Rosjan pod względem środków artyleryjskich to obecnie 10-15 do jednego, dlatego dostawy zachodniego sprzętu, przede wszystkim artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, to sprawa kluczowa. Obecnie to wojna artylerii. Na froncie zdecyduje się przyszłość, a my pod względem artylerii przegrywamy – alarmował Skibicki.