Ogromne nagrody w Sejmie. "To się w głowie nie mieści"

Jak ustaliła Wirtualna Polska, szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska otrzymała w ubiegłym roku ponad 22 tys. zł nagrody. Jeszcze większe bonusy dostali jej zastępcy. W sumie pracownikom Kancelarii Sejmu w 2021 r. przyznano 502 nagrody. Wydano na to łącznie 1 460 095,58 zł. Urzędnicy resortu zdrowia otrzymali natomiast 3 130 000 zł. - Nasuwa się jeden komentarz - to się w głowie nie mieści. Jesteśmy w wyjątkowym momencie, kiedy pieniądze powinny trafiać przede wszystkim do ludzi, którzy stracili swoje majątki i firmy. Tam powinny trafiać te pieniądze - przekonywał w programie "Tłit" WP wiceprzewodniczący PO Cezary Tomczyk. Podkreślił, że "nagrody powinny być za coś". - Za co mamy nagrodzić np. Ministerstwo Zdrowia, skoro w Polsce podczas pandemii zmarło najwięcej ludzi w całej Unii Europejskiej w przeliczeniu na 1 tys. obywateli? - pytał polityk opozycji.